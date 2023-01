Vivian Olivos sobre posibilidad de nueva mesa directiva: "Si quieres ser presidente postula, haz campaña"

15/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada Fuerza Popular (FP), Vivian Olivos, respondió a un tweet donde se hacía referencia a una parlamentaria, ahora no agrupada, Flor Pablo Medina, en un posible contexto de cambio de mesa directiva del Congreso de la República, en el marco de quizás una dimisión por parte de la mandataria, Dina Boluarte, en un futuro.

La legisladora se pronunció en un marco hipotético de una posible renuncia de la mandataria, que es un clamor que se oye en distintos puntos del país, así como de diversos actores políticos que enmarcan una viable salida a la crisis política-social actual.

Vivian Olivos, sugiere que, si alguien ostenta llegar al poder, debe hacerlo a través de las elecciones y no ampararse en situaciones débiles de la democracia que, obliguen a una sucesión, que se dirige a una minoría parlamentaria para hacerse de la presidencia de la República.

"Si quieres ser presidente postula, haz campaña, no uses tu sucia estrategia de fomentar crisis y luego la minoría de un congreso que no representa pone otro Sagasti, que sucio juegan, no es amor al Perú es amor a sus intereses, preocúpense primero en pasar 1 valla electoral", suscribió la legisladora de Fuerza Popular en su red social

El tweet al cual hacía mención este mensaje era al de un ciudadano que se refería a los "zurdos" o "caviares" que posiblemente van proponiendo como candidata a la mesa directiva a Flor Pablo, que en su momento perteneció al partido Morado, para asumir tan importante cargo en un momento crítico para el país.

"Zurdos y caviares diciendo en el Congreso que la candidata de consenso ante la eventual renuncia de Dina Boluarte es la morada Flor Pablo Medina para asumir el gobierno. Una sola vez capan al chancho. Next", anunciaba aquel mensaje al que respondió la parlamentaria de Fuerza Popular.

Aquí el tweet