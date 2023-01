Alberto Otárola: Golpe de Estado de Pedro Castillo estuvo "perfectamente planificado"

15/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, aseguró este domingo que el expresidente de la República, Pedro Castillo, tuvo "perfectamente planificado" el dar un golpe de Estado, puesto que ello iba a coincidir con las violentas protestas que actualmente se desarrollan en el país.

Además, recordó que Aníbal Torres, quién fue titular de la PCM en la gestión de Castillo Terrones, afirmó en su momento que correrían 'ríos de sangre'.

"El golpe de Estado del señor Castillo no ha sido un golpe, como algunos lo pretendieron tomar, inocuo, inofensivo o hasta tonto, no. Ha estado perfectamente planificado porque iba a coincidir con esta asonada golpista. Alguien, un ex primer ministro, dijo que iban a correr ríos de sangre ¿o me equivoco?", declaró en Latina.

En esa línea, el premier dijo que los actos vandálicos registrados en las manifestaciones son consecuencia de un año y medio de preparación, por medio del Gobierno de Castillo.

"Esta asonada violentista es producto de un año y medio de preparación, a través de un Gobierno irresponsable, que no solamente ha sido ineficiente en gobernar el país, nos ha dejado una administración pública destrozada [...] pero, además, la preparación de esta asonada que pretendía eventualmente, con el mensaje final sobre el golpe de Estado, tomar el poder y prolongar la estadía del poder hacia un Gobierno de proyección autoritaria", expresó.

De igual manera, el primer ministro afirmó que existe un sector que es financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, y que pretenden tomar el poder "por la fuerza". También, remarcó que ha sido amenazado por grupos al margen de la ley.

"Hay algunas personas que creen que uno se va a amedrentar con amenazas, que las tengo directamente por el narcotráfico, pero eso no me va a hacer retroceder en el apoyo a la señora Boluarte [...] Hay un grupo pequeño organizado, con financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal, que quiere tomar el poder a la fuerza", manifestó.

Agregado a ello, Otárola Peñaranda reveló que existen pruebas sobre que a nuestro territorio ingresaron proyectiles desde Bolivia. Además, mostró su descontento con que el expresidente de dicho país, Evo Morales, hable sobre "insurrección" en el Perú.

"[La presidenta ha hablado de que habrían entrado proyectiles desde Bolivia] Existen indicios y pruebas de que así ha sido, y de que no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes para, no solamente azuzar a la población, sino hablar claramente de insurrección [...] el señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país", señaló.