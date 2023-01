Tania Ramírez a Sigrid Bazán: Abandone el Congreso, quédese a vivir en Cuba, ya que lo añora

15/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La legisladora de Fuerza Popular, Tania Ramírez, le reiteró su "invitación" a la parlamentaria de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, para que abandone el Congreso y se vaya a vivir a Cuba.

Agregado a ello, Ramírez García aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no renunciará al cargo; por lo cual, solicitó que Bazán Narro no insista en dicho pedido hacia la jefa de Estado.

"Respetuosamente le digo a Sigrid Bazán. Dina Boluarte no va a renunciar, no insista. Más bien le reitero invitación a que abandone el Congreso, presente su licencia sin goce de haber y vuelva a visitar Cuba, pero esta vez no de turista. ¡Quédese a vivir ahí, ya que lo añora!", escribió la congresista Tania Ramírez en su cuenta oficial de Twitter.

Respetuosamente le digo a @sigridbazan. @DinaErcilia no va a renunciar, no insista. Más bien le reitero invitación a que abandone el @congresoperu, presente su licencia sin goce de haber y vuelva a visitar Cuba, pero esta vez no de turista. ¡Quédese a vivir ahí, ya que lo añora! pic.twitter.com/MNo2fAnSqo — Tania Estefany Ramírez García (@Taniaramirezga2) January 15, 2023

El pronunciamiento de la parlamentaria de Fuerza Popular se dio este domingo luego de que Sigrid Bazán señaló que la ciudadanía asegura es insostenible el Gobierno de Dina Boluarte; así como también, la gestión del Congreso de la República.

Tras ello, la legisladora de Cambio Democrático - Juntos por el Perú exhortó a la mandataria a que presente su renuncia al cargo. Además, pidió que se realice un adelanto de elecciones generales a la brevedad.

"El Gobierno de la señora Dina Boluarte es insostenible, al igual que la de este Congreso, lo dice el país. ¡Renuncie! ¡Adelanto de elecciones ya!", publicó Bazán Narro en Twitter.