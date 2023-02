Vizcarra: Es absolutamente falso que haya conspirado con Keiko Fujimori para sacar de la presidencia a PPK

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, negó categóricamente que haya conspirado con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para sacar de la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Vizcarra Cornejo desmintió a PPK, quien lo acusó de participar de un complot con la hija de Alberto Fujimori que lo llevó a renunciar al cargo el 21 de marzo del 2018, días antes de que el Congreso de ese entonces debatiera una segunda moción de vacancia en su contra.

"Es absolutamente falso, yo me he reunido durante la presidencia de PPK con Keiko Fujimori una vez, y fue acompañándolo a él, en Palacio de Gobierno. Fue una visita que hizo la lideresa de la primera bancada del Congreso al presidente de la República a fines del 2016, acompañada de Chlimper, y PPK me dijo acompáñame a la reunión", declaró en nuestro medio.

"¿Cuál fue el resultado de esa conversación? Ninguna, salió y siguió la oposición. Es la única vez que me he reunido con Keiko durante el gobierno de PPK. No he hablando nunca con ella, ni he participado de ningún complot", agregó.

El exgobernador regional de Moquegua hizo énfasis en que PPK renunció en un momento en el que él "estaba a 6500 kilómetros de distancia", precisamente en Canadá donde había sino nombrado embajador del Perú, "y lejos de todos los avatares políticos", por lo que desechó la idea de una conspiración.

Aclaró que sí llegó a reunirse con la excandidata presidencial pero una vez que asumió la presidencia, es decir, a partir del 23 de marzo del 2018.

"De presidente, [me reuní con ella] para buscar si es que había la posibilidad de encontrar un consenso a favor del Perú y ahí Keiko me dijo 'para encontrar ese consenso y para que te apoyemos bota a los ministros de Trabajo y de Salud porque me son incómodos para mí y para los grupos económicos que me apoyan'. 'Muchas gracias, Keiko, haz tu trabajo que yo voy a hacer el mío', le dije", comentó.

