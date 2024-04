Voto de confianza: "Gabinete Adrianzén no tiene autoridad moral para dirigir el país", asegura exministro

En diálogo con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, cuestionó el voto de confianza que recibió el Gabinete Ministerial liderado por el premier Gustavo Adrianzén y aseguró que no cuenta con la autoridad moral necesaria para dirigir el Perú.

Durante el programa Exitosa Te Escucha con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el extitular del Minsa sostuvo que la disposición del Congreso de la República sería una muestra de la "descomposición" del Estado.

"No me sorprende. Entiendo que es parte del proceso de descomposición del Estado peruano que pasa también por la confianza que se le otorgar a un Gabinete que, la verdad, no tiene autoridad moral para dirigir las riendas de este país", declaró para nuestro medio.