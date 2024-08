Waldemar Cerrón minimiza muertes en protestas de Venezuela: "Me interesan más los fallecidos en Perú"

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, descartó que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sea una dictadura y, en cambio, sostuvo que le importan más los muertos en Perú que los de las manifestaciones en el país vecino.

Consultado por la actual crisis en Venezuela, el integrante de Perú Libre cuestionó el hecho de que en el país se comente sobre la convulsión social que el país llanero a raíz de las elecciones cuando en nuestra nación existen temas aún no resueltos y tenemos nuestros 'propios fallecidos'.

"[¿Para usted, la situación en Venezuela es o no una dictadura?] En absoluto, [...] cada uno tiene su pronunciamiento, eso es democracia. Yo más bien me pregunto, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por Venezuela cuando todavía en el país no se masifica el gas, no se unifica el sistema de salud y el sistema de transportes es un caos? [¿A usted no le importan los muertos entonces?] Me interesan más los muertos en el Perú que en Venezuela", mencionó.