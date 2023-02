Yonhy Lescano considera que Acción Popular no debe reunirse con Dina Boluarte

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista Yonhy Lescano consideró que Acción Popular (AP) no debe asistir a la reunión convocada por la presidenta Dina Boluarte. La mandataria había invitado a los líderes de los partidos políticos para abordar la crisis política y social que atraviesa el país.

A través de su cuenta de Twitter, Lescano señaló que quien asista a dicha convocatoria no representa al partido de la lampa. Indicó que el Gobierno carece de legitimidad por las muertes registradas en las protestas sociales.

"Acción Popular no debe asistir a las reuniones convocadas por este gobierno deslegitimado y que carga más de 60 peruanos muertos. Los seudo dirigentes y topos no deben seguir haciendo daño al partido y al país. Quien fuere no representa a AP", escribió.

De acuerdo con la agenda presidencial, Dina Boluarte continúa hoy, por segundo día consecutivo, la ronda de diálogo con los partidos políticos. Esta vez, se reunirá con los presidentes de Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País.

La jefa de Estado inició ayer la ronda de diálogo con representantes de las agrupaciones políticas Somos Perú y Fuerza Popular.

La cita que más resaltó fue la que sostuvo la presidenta con la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori. A su salida de Palacio, la excandidata de Fuerza Popular dijo que la vía más rápida para la crisis es el adelanto de elecciones para el 2023.

"Se ha visto una extraña coincidencia entre los extremos como la derecha e izquierda que lamentablemente boicoteó la salida [de elecciones], poniendo excusas como la Asamblea Constituyente o poniendo pretextos queriendo supuestas reformas", mencionó.

Por su parte, el secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseveró que en la reunión no se habló de la renuncia de Dina Boluarte.