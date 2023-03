Zevallos Rodríguez señaló que "no hay forma de que Betssy Chávez escape de las investigaciones"

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El general retirado del Ejército peruano, Zevallos Rodríguez, habló en una entrevista sobre el video donde se muestra a la expremier Betssy Chávez momentos previos al fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

"Estaba viendo la filmación que ha habido entre Palacio de Gobierno y veía a Betssy Chávez, llego a la conclusión de que Betssy Chávez va a ser nominada por la Academia como la mejor la actriz. ¿Y cómo se va a llamar su película? Atrapada por la justicia 2.0. (...) No hay forma de que Betssy Chávez se escape de lo que va acontecer", manifestó Zevallos.

Asimismo, felicitó al juez Juan Carlos Checkley Soria por los 36 meses de prisión preventiva que dictó en contra del exmandatario Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.

Comentarios sobre el caso Otárola

Por otro lado, Zevallos Rodríguez, señaló que "el señor Otárola se lava las manos. Dice: 'No conozco las disposiciones que se han dado, no conozco la conducción de operaciones, no conozco el resultado de las operaciones'. ¿Que pretende con esa acción, qué consigue con esa acción? Lo único que está haciendo es mellar la moral, que es una fuerza principal y fundamental en todos los hombres que vestimos el uniforme de la patria", sostuvo.

Como se recuerda el premier Alberto Otárola manifestó ante la Fiscalía de la Nación que no brindó ninguna instrucción, cuando era ministro de Defensa, con relación a cómo contrarrestar las protestas sociales al interior del Perú, por el cual se le acusa de un presunto delito de genocidio.

"Como ministro de defensa, no tenía competencia táctica, operativa, ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas en las que intervino tanto la Policía como las Fuerzas Armadas", alegó el Presidente del Consejo de Ministros del Perú.

Dato

Por otro lado, la Comisión Permanente evaluará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) frente a la expremier Betssy Chávez por su supuesta complicidad en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.

Además, la institución solicitó al Poder Judicial que dictamine el impedimento de salida de Betssy Chávez y Roberto Sánchez Palomino por los casos que se le imputan.

Sin embargo, la expremier indicó que no tienen ninguna intención de escapar del país y que todo se trata de una estrategia y "cortina de humo" dirigida por el ministro del Interior de Dina Boluarte.