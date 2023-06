Zoraida Ávalos: Susel Paredes exige "reponerle la seguridad inmediatamente" a la exfiscal de la Nación

En entrevista con Exitosa, la congresista Susel Paredes informó que, a través oficios envíados al Ministerio de lnterior, exigió reponer la seguridad a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En entrevista con Cecilia García en En defensa de la Verdad, la parlamentaria expresó su preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentra la exrepresentante del Ministerio Público.

Asismismo, consideró que se ha roto el equilibrio de poderes luego de que el pleno del Congreso aprobó inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación.

La congresista reconició que el Congreso de la República tiene una imágen desligimitada y la población se siente indignada con su labor. Sin embargo, aseguró que no es adecuado que "justos paguen por pecadores".

De acuerdo a Paredes, su lugar en el Parlamento muestra su disconformidad con lo que hace la mayoría.

"A mí me parece que esta indignación es muy justificada pero otra cosa que quiero decirte es que no todos los congresistas somos iguales. Justos pagan por pecadores porque la imagen del Congreso nos engloba a todos. A mí, por ejemplo, un batallón de trolls en Twitter me dicen 'pero si no estás contenta en el congreso, ¿por qué no te vas?' No es que no esté contenta en el Congreso, yo tengo un encargo que honrar que es el del voto popular que me ha puesto en el Congreso", manifestó.