Fiscalía acude a sede de Migraciones para recabar información por presunta emisión de pasaportes inconclusos

La Fiscalía de la Nación llegó hasta la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de recabar toda la información correspondiente a la presunta emisión de 17 mil pasaportes inconclusos.

El ° Despacho de la 1° Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dio inicio a las diligencias luego de darse a conocer que empresas extranjeras tendrían irregulares convenios con Migraciones por más de S/120 millones.

Los mencionados documentos de viaje fueron emitidos entre el 30 de octubre y 08 de noviembre del 2022, y entre el 08 de diciembre y el 20 de diciembre del mismo año.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Migraciones informó esta mañana estar disposición del Ministerio Público, brindando toda la información requerida.

De acuerdo a Migraciones, el mencionado grupo de pasaportes no serían inválidos sino aún en proceso de emisión.

El caso tomó más notoriedad cuando una de las afectadas, Pamela Acosta, compartió su experiencia a través de sus redes sociales.

La periodista contó que en abril de este año se disponía a viajar al extranjero, pero al momento de intentar pasar a la puerta de embarque su pasaporte no fue reconocido por la maquina lectora encargada.

"Estaba a punto de pasar por los gates y el pasaporte no era leído por las máquinas. La señorita tampoco lo pudo pasar por su lector. Me llamaron a un costado y me dijeron que mi pasaporte pertenecía a un lote al que le faltaba una verificación. No me dieron más explicaciones", narró en el video viralizado.