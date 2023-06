Fiscalía aclara que inhabilitación de Zoraida Ávalos no abre plaza de fiscal supremo titular

La Fiscalía de la Nación aclaró, mediante un comunicado oficial, que la inhabilitación de la extitular del Ministerio Público (MP), Zoraida Ávalos, no abriría una plaza de fiscal supremo titular. Esto luego que Gianina Tapia, fiscal suprema adjunta, solicitó tomar el cargo de la predecesora de Patricia Benavides.

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia se pronunció luego que Tapia Vivas envió un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el que pide tomar la plaza de Ávalos Rivera, tras ser acusada por los presuntos delitos de omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales.

Respecto a la resolución, el MP aclaró que la exfiscal de la Nación fue castigada por el Parlamento con la "inhabilitación" de la función pública, mas no con la "destitución", por lo que "no resulta posible" atender el requerimiento de Gianina Tapia para convertirse en una fiscal supremo titular.

"La revisión de dicha resolución advierte que la decisión del Congreso de la República ha sido la inhabilitación, más no la destitución, de ahí que, conforme a la documentación institucional, la decisión parlamentaria no tiene como consecuencia la habilitación de una plaza Fiscal Suprema Titular. Por consiguiente, no resulta posible atender su solicitud de comunicación a la Junta Nacional de Justicia", se lee en parte del comunicado.