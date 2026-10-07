Anna Lía Barandiarán presenta Faz de las aguas en la Sala de Exposiciones SED, en Dédalo

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La artista Anna Lía Barandiarán presenta Faz de las aguas, una nueva serie de pinturas en la que las plantas acuáticas y la superficie del agua se despliegan sobre un soporte inusual: el cartón corrugado. La exposición, acompañada por un texto curatorial de Jorge Villacorta, podrá visitarse del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2026 en la Sala de Exposiciones SED, en Dédalo, Barranco.

En estas obras, el cartón corrugado no funciona únicamente como base para la pintura. Sus ondulaciones, líneas en relieve y ritmos repetitivos se convierten en un componente central de cada imagen. Las acanaladuras del material atraviesan la superficie pictórica, intervienen en la percepción de las formas y dialogan con los motivos que organizan la serie.

La elección de este soporte parte de la intuición y la curiosidad, pero responde también a una investigación sostenida sobre las posibilidades del lenguaje pictórico. Con oficio y libertad, Barandiarán desafía las convenciones de la pintura tradicional y convierte las características físicas del cartón en parte activa de su propuesta, transformando el plano pictórico en un acontecimiento visual propio.

De este modo, el agua deja de ser únicamente un motivo representado: la pintura parece animarse a través de una vibración que convoca tanto a la vista como a la imaginación táctil.

Faz de las aguas propone un equilibrio singular entre delicadeza y perturbación, entre placer visual y extrañamiento. Las pinturas de Anna Lía Barandiarán invitan a una contemplación atenta: cuanto más se las observa, más persiste su capacidad de sorprender y sostener el escrutinio de una mirada curiosa e incrédula.

"De la confluencia de motivos y estímulos en las obras de la serie que Anna Lía Barandiarán presenta emerge un inusual equilibrio, que hace que su atractivo permanezca intacto ante el escrutinio constante e incrédulo de la mirada." Jorge Villacorta.

INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Exposición: Faz de las aguas Artista: Anna Lía Barandiarán

Texto curatorial: Jorge Villacorta Lugar: Sala de Exposiciones SED, en Dédalo

Dirección: Sáenz Peña 295, Barranco

Fechas: Del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2026

Horario: Lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Ingreso: Libre

Contacto: Instagram @archivo.de.quimeras