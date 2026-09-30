Brasil recupera pintura peruana del siglo XVII que era ofrecida en plataforma internacional sin autorización

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Federal de Brasil recuperó una pintura peruana del siglo XVII durante un operativo realizado en Río de Janeiro. La obra, reconocida como patrimonio cultural del Perú, había sido ofrecida mediante una plataforma internacional de comercio de arte y antigüedades sin autorización estatal para salir del país.

Policía Federal rastreó la obra hasta Río

Según la Policía Federal de Brasil, la investigación comenzó luego de una comunicación oficial de la PNP, que informó sobre la oferta internacional de la pintura denominada "Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña, Siglo XVII". Las diligencias permitieron relacionarla con una empresa ubicada en Río de Janeiro.

La operación denominada Peabiru se desarrolló este miércoles 30 de septiembre en el barrio Alto da Boa Vista, en Río de Janeiro. Los agentes realizaron un mandado de búsqueda y aprehensión para recuperar la pintura y reunir documentos vinculados con su adquisición, procedencia, transporte, importación y comercialización.

La investigación también incluyó la búsqueda de dispositivos electrónicos que pudieran contener información relacionada con la trayectoria de la obra y su posible comercialización. Las autoridades brasileñas buscan establecer cómo la pintura llegó a Brasil y bajo qué circunstancias terminó siendo ofrecida internacionalmente.

Obra pertenece al patrimonio cultural peruano

Según la Policía Federal de Brasil, un análisis técnico realizado por el Ministerio de Cultura del Perú determinó que la pieza corresponde a una pintura virreinal peruana del siglo XVII, con valor histórico y artístico. La obra forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Las autoridades peruanas determinaron que la pintura no podía salir del territorio nacional sin una autorización estatal específica. Por ello, la investigación brasileña contempla la posible entrada irregular de la pieza al país y su posterior oferta dentro del mercado internacional de obras de arte.

El cuadro recuperado.

La Policía Federal indicó que el caso investiga, en principio, los posibles delitos de receptación calificada y contrabando, sin descartar otras infracciones que puedan aparecer durante las diligencias. La investigación también considera los compromisos internacionales para proteger bienes culturales establecidos por la Convención de la UNESCO de 1970.

La recuperación de la pintura peruana del siglo XVII forma parte de la cooperación entre Brasil y Perú contra el tráfico de bienes culturales. El caso permitirá determinar la ruta seguida por el Señor de los Temblores, desde su eventual salida del Perú hasta su llegada a Brasil y su oferta internacional.