Construye tu casa con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.05% mensual

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Para muchas familias peruanas, la casa propia se levanta poco a poco: primero los cimientos, luego el segundo piso y, cuando alcanza, los acabados. Pero cuando el presupuesto se agota, la obra se detiene. Frente a ese escenario, un préstamo para construcción puede ser el empujón que se necesita para retomar el proyecto.

Este financiamiento sirve para pagar materiales de construcción, herramientas y mano de obra. Con ese objetivo, Prestamype ofrece préstamos para terminar de construir o remodelar tu vivienda, con montos altos y tasas competitivas. Y hay un dato clave: también se evalúa a personas que figuran en Infocorp o que no tienen historial crediticio.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Antes de endeudarse, lo importante es que las condiciones calcen con el bolsillo y con el avance de la obra. El préstamo para construcción de Prestamype tiene opciones en montos, plazos y formas de pago para distintas necesidades:

Montos altos : puedes solicitar desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: puedes solicitar desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa competitiva : la tasa de interés mensual parte desde 1.05%.

: la tasa de interés mensual parte desde 1.05%. Plazos de pago : de 1 hasta 10 años, con opción de renovarlos más adelante, previa evaluación.

: de 1 hasta 10 años, con opción de renovarlos más adelante, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : estar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo para que Prestamype descarte tu solicitud.

: estar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo para que Prestamype descarte tu solicitud. Desembolso rápido : el dinero llega en 15 días en promedio.

: el dinero llega en 15 días en promedio. Cronogramas a medida : tú decides cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: tú decides cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Así, el préstamo puede acompañar distintas etapas de la obra, ya sea una remodelación puntual o un proyecto de mayor envergadura.

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a este préstamo para construcción, se necesita un inmueble que sirva como garantía: puede ser una casa, un departamento, un terreno, una oficina o un local comercial. Eso sí, la propiedad debe estar inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Además, el inmueble no debe tener problemas legales en la Municipalidad ni en los Registros Públicos, y tiene que ubicarse en alguna de las zonas donde Prestamype ofrece este financiamiento: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

Las condiciones se definen según el perfil y la capacidad de pago de cada persona, de modo que pueda cumplir con sus cuotas fijas mensuales en las fechas acordadas.

¿Quieres terminar de construir o remodelar tu vivienda?

Si tu casa quedó a medio construir por falta de presupuesto, el siguiente paso es conocer qué opciones de financiamiento tienes. INGRESA AQUÍ para precalificar a un préstamo para construcción con garantía hipotecaria de Prestamype y averiguar qué condiciones podrías obtener según tu perfil y tu propiedad.