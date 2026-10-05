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Construye tu casa con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.05% mensual

¿Tu casa quedó a medias por falta de presupuesto? Conoce cómo funciona el préstamo para construcción de Prestamype, qué beneficios ofrece y qué necesitas para solicitarlo y terminar o remodelar tu vivienda.

Préstamo para construcción de Prestamype
Préstamo para construcción de Prestamype (Foto: Difusión)

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 05/10/2026

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Para muchas familias peruanas, la casa propia se levanta poco a poco: primero los cimientos, luego el segundo piso y, cuando alcanza, los acabados. Pero cuando el presupuesto se agota, la obra se detiene. Frente a ese escenario, un préstamo para construcción puede ser el empujón que se necesita para retomar el proyecto.

Este financiamiento sirve para pagar materiales de construcción, herramientas y mano de obra. Con ese objetivo, Prestamype ofrece préstamos para terminar de construir o remodelar tu vivienda, con montos altos y tasas competitivas. Y hay un dato clave: también se evalúa a personas que figuran en Infocorp o que no tienen historial crediticio.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Antes de endeudarse, lo importante es que las condiciones calcen con el bolsillo y con el avance de la obra. El préstamo para construcción de Prestamype tiene opciones en montos, plazos y formas de pago para distintas necesidades:

  • Montos altos: puedes solicitar desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa competitiva: la tasa de interés mensual parte desde 1.05%.
  • Plazos de pago: de 1 hasta 10 años, con opción de renovarlos más adelante, previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible: estar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo para que Prestamype descarte tu solicitud.
  • Desembolso rápido: el dinero llega en 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: tú decides cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Así, el préstamo puede acompañar distintas etapas de la obra, ya sea una remodelación puntual o un proyecto de mayor envergadura.

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a este préstamo para construcción, se necesita un inmueble que sirva como garantía: puede ser una casa, un departamento, un terreno, una oficina o un local comercial. Eso sí, la propiedad debe estar inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

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Además, el inmueble no debe tener problemas legales en la Municipalidad ni en los Registros Públicos, y tiene que ubicarse en alguna de las zonas donde Prestamype ofrece este financiamiento: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

Las condiciones se definen según el perfil y la capacidad de pago de cada persona, de modo que pueda cumplir con sus cuotas fijas mensuales en las fechas acordadas.

¿Quieres terminar de construir o remodelar tu vivienda?

Si tu casa quedó a medio construir por falta de presupuesto, el siguiente paso es conocer qué opciones de financiamiento tienes. INGRESA AQUÍ para precalificar a un préstamo para construcción con garantía hipotecaria de Prestamype y averiguar qué condiciones podrías obtener según tu perfil y tu propiedad.

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