Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 12/10/2026
¿Necesitas dinero y los bancos y cajas te dicen que no? Hay una alternativa para ti. Prestamype, reconocida fintech peruana, ofrece los préstamos estando en Infocorp, una opción de financiamiento sin las restricciones de la banca tradicional, que suele rechazar a quienes tienen mala calificación crediticia.
Se trata de un préstamo con garantía hipotecaria para quienes buscan montos altos, desde S/15 mil hasta S/2 millones. Puedes estar reportado en Infocorp o no tener historial crediticio: igual puedes postular. Precalifica por internet en pocos minutos AQUÍ y accede a una evaluación flexible y cuotas a tu medida.
Beneficios de Prestamype
Con más de 9 años en el mercado, Prestamype es una marca confiable y segura, con procesos sencillos y condiciones justas para cada perfil, para que cumplas con tus pagos en la fecha pactada.
Al calificar a un préstamo estando en Infocorp, tendrás estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%.
- Plazos de 1 hasta 10 años, renovables en el futuro previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¡No dejes que nada frene tus planes! Haz realidad tus metas con un préstamo estando en Infocorp. Empieza AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para precalificar, debes cumplir con estos requisitos:
- Tener un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.
- Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¡Que un mal reporte no te detenga! Solicita tu préstamo de forma sencilla y segura en la web oficial de Prestamype AQUÍ.
Precalifica al préstamo en solo unos minutos
Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/5 000 millones en financiamiento y ha impulsado a muchos micro y pequeños empresarios. Si estás cansado de que los bancos o cajas te rechacen, ahora puedes calificar a préstamos desde S/15 mil, sin importar si tienes historial crediticio o si estás reportado en Infocorp.
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