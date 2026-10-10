Universidad Señor de Sipán gana el Orbit Award 2026 por su innovación digital

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) recibió el Orbit Award: "Ecosistema de trabajo colaborativo en Google Workspace" durante los Edulink Awards 2026, denominados "Fly Me to the Moon", realizados el 2 de octubre en Lima. El reconocimiento fue otorgado por Edulink, partner de Google for Education, por la implementación de soluciones digitales en la institución.

La distinción destaca los avances de la casa de estudios en la integración de Google Workspace for Education, plataforma que conecta en un mismo entorno digital a estudiantes, docentes y colaboradores. Sus herramientas facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión de actividades académicas y administrativas, contribuyendo a modernizar los procesos universitarios mediante soluciones en la nube.

La USS participó en dos categorías

En esta edición, la universidad participó en dos categorías: Moonlight STEAM Award, por "Liderazgo científico en proyectos STEAM", y Orbit Award, por "Ecosistema de trabajo colaborativo en Google Workspace", obteniendo el galardón en esta última. La ceremonia reunió a representantes de instituciones educativas y líderes del sector, con el impulso de Google for Education, Edulink, ASUS y AMD, para reconocer iniciativas de innovación y transformación digital educativa.

Este logro refleja el trabajo conjunto de autoridades, docentes, estudiantes y colaboradores en el fortalecimiento de una cultura de innovación institucional. Con este reconocimiento, la universidad reafirma su compromiso con el uso estratégico de la tecnología para optimizar sus procesos, fomentar nuevas formas de colaboración y responder a los desafíos de la educación superior en Lambayeque y el Perú.