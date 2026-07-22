La Universidad Señor de Sipán obtiene 12 medallas en competencia de innovación más importantes del mundo

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) reafirmó su liderazgo en investigación e innovación al obtener 12 medallas en la Korea International Women's Invention Exposition (Kiwie) 2026, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en innovación y propiedad intelectual, realizado en Seúl, Corea del Sur.

La delegación USS logró dos medallas de oro, dos de plata y ocho de bronce con investigaciones que responden a desafíos en salud pública, seguridad sanitaria, innovación alimentaria y agricultura sostenible. En esta edición de Kiwie participaron 591 invenciones de 21 países.

Soluciones con impacto científico y tecnológico

Entre los proyectos distinguidos destacan formulaciones desinfectantes para superficies hospitalarias, recubrimientos antimicrobianos, alimentos funcionales enriquecidos con compuestos bioactivos y repelentes elaborados con aceites esenciales para el control sostenible de plagas agrícolas.

"Este reconocimiento confirma la capacidad de nuestros investigadores para transformar el conocimiento científico en soluciones innovadoras con potencial de protección intelectual y transferencia tecnológica", afirmó la vicerrectora de Investigación de la Universidad Señor de Sipán, Dra. Oriana Rivera de Bonilla.

Segundo año consecutivo de reconocimiento

Este es el segundo año consecutivo en que la USS obtiene medallas en KIWIE, consolidando su presencia en uno de los principales escenarios mundiales de innovación y fortaleciendo el posicionamiento internacional de su producción científica y tecnológica.