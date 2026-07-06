Universidad Señor de Sipán incorpora cuatro robots humanoides y marca un hito en la innovación tecnológica de la educación superior peruana

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) dio un paso histórico en la transformación de la educación superior al presentar oficialmente cuatro robots humanoides de última generación, convirtiéndose en la primera universidad del Perú en incorporar esta tecnología con fines académicos, científicos y de investigación.

La presentación se realizó durante el evento TECH USS: El futuro comienza hoy, como parte de las actividades por el 27.° aniversario institucional, y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la investigación en inteligencia artificial, robótica y automatización, así como a preparar a los estudiantes para los desafíos tecnológicos del futuro.

Apuesta por la innovación

El presidente del Directorio de la USS, MBA Richard Acuña Núñez, destacó que esta incorporación responde a una visión de largo plazo orientada a integrar tecnologías emergentes en la formación universitaria. Señaló que estos robots permitirán a los estudiantes aprender, investigar e innovar con herramientas de vanguardia, reafirmando el compromiso institucional con la inversión en innovación y desarrollo.

Robots en cuatro sedes

Los robots OptimUSS, Astra, Sipanium y Sipancito operarán en las sedes de Chiclayo, Lima, Trujillo y Piura. Durante su presentación interactuaron con el público y demostraron capacidades de movilidad, reconocimiento del entorno e interacción con personas.

Estos humanoides cuentan con visión tridimensional mediante tecnología LiDAR de 360°, sistemas de inteligencia artificial y 42 grados de libertad, lo que les permite ejecutar movimientos similares a los humanos. Serán programados y entrenados por especialistas de la USS para apoyar procesos de enseñanza e investigación, gracias a alianzas estratégicas con empresas de China y Argentina.

Este proyecto forma parte de una visión institucional de largo plazo que incluye la creación de un centro especializado en investigación y entrenamiento de robots humanoides, consolidando a la Universidad Señor de Sipán como referente en innovación tecnológica en la educación superior peruana.