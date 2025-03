Minsa alerta de posibles reacciones adversas de suero fisiológico: Reportan una fallecida en clínica de Cusco

25/03/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), emitió la alerta sanitaria N.º 38-2025, en referencia a la sospecha de reacciones adversas relacionadas a un lote de suero fisiológico.

Como es de conocimiento, en las últimas horas se conoció el fallecimiento de una paciente de la Clínica O2 Medical Network de Cusco, quien permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras recibir el suero fisiológico 9 % del laboratorio Medifarma S. A.

Frente a ello, la Digemid informó que recibió notificaciones de casos de sospechas de reacciones adversas graves, relacionados con el mencionado producto.

Datos del producto

El medicamento de lote 2123624, fue suministrado a pacientes, ocasionando cuatro casos "no graves" en la Clínica Sanna de San Borja, el último 22 de marzo. Cabe precisar que, las personas se recuperaron sin ningún problema.

No obstante, en las últimas 24 horas se reportaron 10 casos en las regiones de Lima (4), Cusco (4) y La Libertad (2). Del total de estos casos, dos son "graves", correspondientes a Cusco. Lamentablemente es en la "Ciudad Imperial" donde se reportó el deceso.

Al respecto, la Digemid dispuso la evaluación del lote observado, en coordinación con el titular del registro sanitario y los establecimientos de salud involucrados, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

Además, como medida de prevención, recomienda no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta.

Clínica O2 Medical Network anuncia acciones

Tras conocerse el fallecimiento de una de sus pacientes, la Clínica O2 Medical Network anunció el inicio de "acciones legales contra Medifarma y M Productos Médicos y Farmacéuticos SRL, debido al grave perjuicio causado a nuestra institución, al médico tratante y a los pacientes afectados".

El nosocomio señala que no tiene responsabilidad alguna en el fallecimiento de su paciente y que esta recae en el laboratorio Medifarma, por ser responsable de la calidad y seguridad del suero fisiológico.

Agregan que, las compras realizadas han sido en el marco de la legalidad y que el producto fue adquirido por la empresa proveedora M&M Productos Médicos y Farmacéuticos SRL, a quien le "exigirán los esclarecimientos de los hechos y las responsabilidades que correspondan".

El Minsa emite la alerta sanitaria, frente al lamentable fallecimiento registrado en Cusco. Los deudos esperan una rápida investigación y las sanciones contra los responsables del trágico incidente.