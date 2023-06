Betssy Chávez: Periodista de Exitosa denuncia a familiar de expremier que lo pateó y persiguió con perro rottweiler

El periodista de Exitosa, Silvio Alvis, denunció al familiar de Betssy Chávez, que lo pateó y persiguió con perro rottweiler, en los exteriores del domicilio de la expremier de Pedro Castillo.

Asimismo, el corresponsal señaló que no han podido ubicar a las tres personas que se observan en los vídeos y que, hasta el momento, no han visitado el domicilio en compañía de los efectivos policiales.

"No, efectivamente no hemos visitado el domicilio de la excongresista con la Policía de la Comisaria de La Natividad, pero al momento de poder llegar al domicilio salió un señor adulto que indicó que en esa casa no se encontraban las personas que se observan en los vídeos. No hemos podido identificar, tampoco ubicar a los tres sujetos que agredieron a los periodistas", agregó.