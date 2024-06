Dina Boluarte es el 'hazmerreír' en EE. UU.: Critican su baja aprobación y la comparan con 'Madame Web'

06/06/2024 / Exitosa Noticias / Tendencias

La baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte en las encuestas ha trascendido fronteras, convirtiéndose en noticia en Estados Unidos. El presentador Stephen Colbert dedicó unos momentos en su programa para burlarse de la escasa popularidad de la mandataria, comparándola con la película 'Madame Web'. Este episodio refleja la preocupación pública sobre su liderazgo y su repercusión internacional.

Se burlan de Dina Boluarte

En el último episodio de The Late Show with Stephen Colbert, el conductor Stephen Colbert no perdió la oportunidad de comentar sobre la poca aceptación de la presidenta peruana, Dina Boluarte.

"La presidenta peruana Dina Boluarte, al parecer, abandonó sus funciones presidenciales por dos semanas para someterse a una cirugía estética. (...) Aparentemente, Boluarte lo hizo en un intento de aumentar su popularidad porque su aprobación, en un año y medio en el cargo, nunca ha superado el 20% y ahora están en su punto más bajo, 7%", dijo Stephen Colbert.

El conductor Stephen Colbert también comparó su índice de aprobación con la calificación recibida por la película 'Madame Web' en el portal Rotten Tomatoes, generando risas y controversia.

"Para ponerlo en perspectiva, es un 4% menor que la puntuación de Madame Web en Rotten Tomatoes. Y me dicen que Madame Web es ahora la presidenta de Perú", agregó el conductor de The Late Show with Stephen Colbert.

Encuestra de CPI

Los resultados de una encuesta reciente realizada por CPI muestran que más del 80% de la población considera que Dina Boluarte debería concluir su mandato cuanto antes. Este descontento público se suma a las críticas por la falta de transparencia en su gestión y su evasión de la prensa.

A pesar de las críticas, el Congreso autorizó a Dina Boluarte a viajar a China para reunirse con el presidente Xi Jinping y representantes empresariales. Sin embargo, su decisión de imponer restricciones a la prensa que cubre sus actividades oficiales ha generado aún más polémica y desconfianza entre los ciudadanos.

Silencio de Sheinbaum

El silencio de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ante la carta de felicitación enviada por Dina Boluarte, subraya las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Las discrepancias entre la presidenta Dina Boluarte y Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, han afectado las relaciones bilaterales desde hace tiempo.

La baja aprobación de Dina Boluarte y las tensiones internacionales evidencian un periodo turbulento para su gobierno. La comparación con 'Madame Web' en un programa de televisión de Estados Unidos refleja el alcance global de las preocupaciones sobre su liderazgo.