¿Sabías que puedes visitar el Congreso totalmente GRATIS? Descubre cómo hacerlo

28/06/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

No tienes que ser congresista ni trabajar en política para entrar al Congreso. Ahora, cualquier peruano puede visitarlo gratis y recorrer sus espacios más conocidos, como los hemiciclos, los salones históricos y hasta ver una sesión si hay suerte. En esta nota te explicamos cómo hacerlo y qué necesitas para aprovechar esta experiencia.

¿Qué incluye la visita al Congreso?

Para que más peruanos conozcan de cerca cómo funciona el Congreso, ahora se puede recorrer sus principales ambientes y aprender tanto sobre su historia como sobre lo que hacen los parlamentarios en el día a día.

La idea es acercar a la gente a este espacio que muchas veces parece lejano, pero que cumple un rol clave en las decisiones del país.

Si te animas a recorrer el Congreso, vas a poder caminar por lugares alucinantes como el Hall de los Pasos Perdidos. También conocerás el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y el Hemiciclo de Sesiones Plenarias, donde se debaten y deciden cosas importantes para el país. Y para finalizar, la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro

Además de ver estos espacios increíbles, conocerás montón de data interesante sobre nuestra historia desde que somos república, esos secretos que guardan las paredes de la arquitectura, y lo más importante de todo, cuál es la función del Congreso en nuestra democracia.

Uno de los puntos que más le gusta a la gente que visita el Congreso es que, si hay suerte y justo coincides con días movidos, puedes ver las sesiones del parlamento en vivo y en directo.

Y no solo eso, también te puedes quedar un buen rato apreciando los murales, bustos, esculturas y vitrales que hay por todos lados, que son como un libro abierto de nuestra historia ¿Y lo mejor de todo? Que la entrada y todo el recorrido son completamente gratis.

#congresodelperu #dondeirlima #museoslima #centrodelima #palaciodegobiero #visitalima #exposicioneslima #planesamigos #planesenpareja ♬ swan lake - sounds🎧 @lahijita Nuevo plan perfecto y gratis 👌 🇵🇪 ¿Te apuesto que no sabías que se puede visitar el Congreso de la República de manera gratuita? Aquí te comparto un plancito más como los que tengo en mi cuenta @lahijita.pe por si quieres seguirme 🙋🏻‍♀️ 📍Ingreso por: Jr. Andahuaylas cuadra 4 🕣Ingreso libre desde 1 persona los fines de semana a las 10 am / 11 am / 3pm ✅Es por turnos y es guiado ✍️Necesitas registro previo hasta el viernes antes de las 6pm (web del congreso, busca en google visitas congreso y llena el formulario) . . . #planeslima

Horarios, modalidades y cómo participar

El Congreso ofrece dos modalidades de visita:

Visita libre , pensada para ciudadanos en general que deseen conocer el Congreso sin necesidad de reservar. Solo deben portar su DNI o pasaporte si son extranjeros.

, pensada para ciudadanos en general que deseen conocer el Congreso sin necesidad de reservar. Solo deben portar su DNI o pasaporte si son extranjeros. Visita organizada, dirigida a instituciones públicas, privadas o grupos ciudadanos que pueden gestionar su ingreso mediante un formulario de solicitud.

Los horarios son fijos y se dividen en días de semana y fines de semana:

Lunes, miércoles y viernes : de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sábados: en tres turnos — 10:00 a.m., 12:00 m. y 3:00 p.m.

Si te animas a entrar al Palacio Legislativo, no vayas por la puerta principal como todo el mundo. El ingreso es por la parte de atrás, en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en pleno Cercado de Lima.

Para que la visita sea un éxito y no te quedes fuera, toma nota de estos datitos: no te olvides tu DNI. Deja los snacks y las chelas en casa, no se permite entrar con comida ni bebida. Y nada de ir como si fueras a la playa: olvídate de los shorts y las sandalias, ponte algo un poquito más formal.

Los niños siempre tienen que ir acompañados de un adulto. Si son un grupo grande, el límite es de 30 personas para que todo fluya. Y la buena noticia para los que les gusta capturar momentos: sí puedes llevar tu cámara de fotos y video.

Visitar el Congreso del Perú no es solo una oportunidad para conocer su historia y arquitectura, sino también para entender mejor cómo funciona una parte clave del Estado. Lo mejor es que puedes hacerlo totalmente gratis, ya sea solo, con amigos o en grupo.