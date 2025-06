Tiktoker Ángel Ramírez es confrontado por grabar en propiedad privada: "Voy a denunciar"

Lo que parecía ser una grabación más para sus redes sociales terminó en un momento bastante incómodo. El tiktoker Ángel Ramírez fue confrontado por un peruano que lo encaró por grabar dentro de su propiedad sin pedir permiso. El dueño del lugar, visiblemente molesto, no dudó en decirle sus verdades en plena calle, exigiendo respeto por su espacio.

El tiktoker Ángel Ramírez volvió a generar titulares, pero esta vez no por un video divertido, sino por meterse en tremendo problemón que ya está dando que hablar en todas las redes sociales.

Resulta que el conocido creador de contenido, mientras hacía una transmisión en vivo con la streamer colombiana Laura Zapata en la plataforma Kick, se metió en el patio de una vivienda privada. Y claro, el dueño de la casa no se quedó callado y lo encaró.

"A mí no me hue..., han grabado mi casa. No pueden grabar mi casa. Voy a denunciar", exclamó el vecino, y se le veía bien molesto.