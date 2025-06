¿Coleccionas las Labubu? Psíquicos advierten que estas muñecas "son seres diabólicos"

27/06/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

Las muñecas Labubu se han convertido en un fenómeno global. Muchos las coleccionan por su aspecto tierno y extraño, pero no todos están convencidos de que sean inofensivas. En Perú, varios psíquicos aseguran que estas figuras no solo tienen una apariencia particular, sino que también estarían cargadas de una fuerte energía negativa. Algunos incluso afirman que son "seres diabólicos".

Furor por las muñecas Labubu

Los capibaras ya fueron. Durante meses se adueñaron de las redes y de los estantes en las tiendas de peluches, pero ahora han sido destronados por unos personajes bastante peculiares.

Hablamos de las Labubu, unas figuras algo monstruosas creadas por el artista hongkonés Kasing Lung que se han vuelto la nueva obsesión de muchos.

¿Las Labubu son "seres diabólicos"?

En un reciente episodio del podcast Conspiraciones 21, varios psíquicos y médiums peruanos abordaron el origen y la supuesta energía que rodea a estas figuras. La más enfática fue la médium psíquica Turkesa, quien aseguró que los Labubu le transmiten una fuerte conexión con "lo oculto".

"En mi percepción, son diabólicos. Me jalan hacia lo oscuro. Lo que investigué es que fueron creados por una persona entre Asia y Europa. No son elfos ni duendes. En lo espiritual, siento que son seres demoníacos", comentó.

Turkesa también mencionó la relación de estas figuras con "The Monsters" y otras criaturas del folclore moderno, afirmando que, desde lo místico, estas muñecas podrían atraer energías negativas a los hogares.

La advertencia fue respaldada por Noelia, autodenominada 'El Ángel del Amor', quien fue más directa: "Son seres diabólicos. Vienen del demonio, traen cosas malas. No recomiendo para nada que se los compren a sus hijos. A través de esos muñecos se pueden abrir portales a cosas sobrenaturales".

Por su parte, Nórdiko, psíquico especializado en runas y duendes, agregó que estas figuras funcionarían como "depositarios" de entidades del bajo astral.

"No vienen del mundo elemental. Los Labubu son como depósitos de entes malignos. Se plasman ahí y pueden influir en los niños con frases como 'lánzate, no te va a pasar nada', lo cual puede terminar en accidentes o pérdidas", advirtió.

Aunque las declaraciones causaron impacto entre los oyentes, también generaron debate en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes los ven como simples objetos de colección y quienes temen que escondan algo más.

Aunque miles de personas en todo el mundo siguen comprando y compartiendo fotos de sus muñecas Labubu, las advertencias de psíquicos—que las describen como seres diabólicos— han comenzado a despertar preocupación en algunos sectores.