OUKE desata polémica tras salida de 'Chavo': Redes apuntan a Carlos Orozco por controvertida situación

El popular programa de YouTube, Ouke, ha desatado una polémica en redes sociales. La plataforma de entrevistas sufrió la baja de uno de su más carismáticos personajes: 'Chavo'. No obstante, los usuarios han criticado duramente tal situación, sugiriendo que Carlos Orozco, presentador del podcast, estaría detrás de esto.

Durante la última edición del programa, el popular 'Chavo', quien forma parte del staff, se tomó unos segundos para anunciar su repentino retiro del canal. En un emotivo mensaje, se dirigió a sus compañeros, y los presentadores, Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada.

"Desde que llegué aquí me he sentido muy contento y he aprendido demasiado, producir, crear contenido y explotar mi creatividad desde el inicio de Ouke, detrás de cámaras y al aire. Pero toda la vida fluye y crece", mencionó algo afligido.