Trans de Trujillo también celebraron el Dia de la Mujer

Jazmín Goicochea, presidenta de la Red Trans La Libertad, declaró a través de Exitosa que las mujeres que nacieron biológicamente hombres y que a lo largo de su vida construyeron su identidad como mujeres trans, también merecen celebrar el Dia Internacional de la Mujer.

Jazmín confesó que su nombre original es Jeampier y que a los 14 años sentía que no concordaba su cuerpo biológico con su comportamiento, por tanto, durante toda su vida tuvo que superar una serie de obstáculos familiares y sociales.

La representante de la Red Trans La Libertad, narró de como las integrantes de su grupo son muy vulnerables y se sienten vejadas frecuentemente, ellas buscan actualmente ser incluidas en la sociedad sin odio, condenas ni vergüenza.

Red Trans La Libertad

La presidenta de la Red Trans La Libertad, lamentó que la sociedad condene su condición y que las familias expulsen a sus seres queridos por su condición sexual distinta, frente a esta realidad asegura que están coordinado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para evitar que sigan siendo victimas de una sociedad que condena su condición.



"En la mayoría de casos las madres expulsan de sus hogares a sus hijas a temprana edad cuando se enteran de su condición y no le dan el apoyo que necesitan debido al mundo machista en el que vivimos, se dejan llevar por el pensamiento del padre. En mi caso, mi papa me abandonó de pequeño, por ello mi madre es la única que me crio, cuando conocí a mi papá tenía 18 años siendo gay y él nunca me aceptó, pero si él salí adelante", declaró Jazmín.