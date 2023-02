"A esa edad me creía Power Ranger": Tiktoker de 22 años revela que se convirtió en mamá a los 11

21/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video viral. Una joven de 22 años informó a sus seguidores de la red social Tik Tok que se convirtió en mamá a los 11. Los usuarios no dudaron en comentar y preguntar, de inmediato, el motivo de tener hijos a tan corta edad.

Cabe señalar que, la joven Keren Canelón, usuaria de Tik Tok, salió en un video junto a su madre y sus dos hijos, una niña de 11 años y un bebé de 2 meses. En la descripción del video, ella señala lo siguiente: "ya dejen de criticarnos para ser madres tan jóvenes".

Este video cuenta con más de 2 millones de reproducciones, más de 200 mil 'Me Gusta' y con un total de 1123 comentarios.

Luego de ser difundido el video, algunos usuarios de Tik Tok criticaron a la joven madre y señalaron que a los 11 años estaban jugando o viendo dibujos animados, incluso una persona especificó que a esa edad veía Power Ranger y creía ser parte de este grupo de jóvenes que luchaban contra villanos.

"Yo a los 11 me creía Power Ranger", "yo a los 11 no podía estar en la zona honda de la piscina", "yo a los 11 jugaba a que era Britney Spears", "a los 11 lloraba por no saberme la tabla de multiplicar", "mi pregunta, y no es crítica, ¿le recomendarías a tu hija que repitiera tu historia?", "yo que me desarrollé a los 15, mi primera vez fue a los 20 y tuve mi bebé a los 32 y me siento mamá adolescente", fueron algunos de los comentarios.

Es preciso indicar que, la joven informó que no solo ella ha tenido un bebé a tan corta edad, sino también su madre y su abuela. En sus redes, indica que en su familia tienen la "costumbre" de tener hijos en una edad impensable.

En otro video, la usuaria Karen señala que la "critican" porque tuvo su hija a los 11 y revela que su mamá también la tuvo a los 11.