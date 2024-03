Abuelita denuncia a sus hijos por quererla despojar de su casa: "Son malagradecidos"

En las redes sociales no solo encontramos casos conmovedores sino también aquellos que provocan la indignación de los internautas, como el de doña Soledad, una mujer de avanzada edad, quien denunció que sus hijos desean despojarla de su casa y otras propiedades, a pesar de su sacrificio por sacarlos adelante.

Muchos padres buscan garantizar el bienestar de sus hijos sin importar la edad que tengan, haciendo que nunca les falte nada en la vida, como educación, salud, vestimenta, entre otras cosas. Sin embargo, conforme pasan los años, algunos hijos se van alejando de ellos hasta perder la conexión e incluso tratan de pedir las pertenencias de sus padres sin importarles sus sentimientos.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la abuelita identificada como Soledad Navarro, de 89 años, muestra gran tristeza y pesar al confesar que sus hijos desean quitarle su casa en Toluca, Estado de México. Asimismo, denunció que las personas que siempre recibieron amor por parte de ella, la maltrataban física y emocionalmente.

La anciana asegura tener testigos de que es la legítima dueña de la casa, adquirida junto a su difunto esposo. Para agravar la situación, la mujer indicó que sus hijos le quitan los apoyos económicos que recibe del gobierno, argumentando que les cobran por la tarjeta.

"Uno de mis hijos me quiere correr porque dice que cuando yo me vine, que cuando me casé con su papá ya estaba la casa, pero no, yo lo vi desde que iba a traer la paja para el cuartito", declara Soledad con voz temblorosa en el clip, que logró obtener miles de interacciones.