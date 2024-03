Delincuentes piden recompensa por mujer fallecida y usuarios reaccionan: "Déjenla descansar en paz"

20/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos permiten descubrir los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una joven peruana reveló la modalidad de estafa de la que casi fue víctima, tras recibir una llamada telefónica de un grupo de delincuentes que trataron de engañarla con el presunto secuestro de su madre, pero ella los sorprendió al confesar que su progenitora había fallecido.

¡Estafa telefónica!

En la escena, se logra descubrir las artimañas que utilizaban los delincuentes para lograr su cometido de forma rápida. La supuesta madre de la joven se pone al teléfono y empieza a rogarle para que la ayude porque fue víctima de un robo con arma de fuego en mano, y necesita dinero para ser liberada.

"Tiene pistola, quiere hablar contigo, hijita, los rateros me acaban de robar, habla con ellos", se escucha decir a la mujer con la voz entrecortada, a modo de dar lástima y conseguir que "su hija" la salve.

La joven no cayó en el truco, pero aún así les sigue el "juego" para ver hasta dónde llegarían los criminales con su intento de estafa. Por ello, les indica que no tiene el dinero que le piden, algo que va molestando a la otra mujer.

"No me mientas, va a ser peor. Deja el teléfono a un costado, busca todo el dinero que tengas y me dices cuánto haz encontrado, no te pongas a llorar para nada", manifestó la delincuente.

Su mamá estaba muerta

Al pasar los minutos, la joven les indica que supuestamente encontró mil soles y es un hombre que esta vez se comunica con ella para darle detalles de dónde debe realizar el depósito.

Sin embargo, no esperó que la chica le confesara algo que los dejó pasmados y dejó al descubierto su engaño.

"Pero, una consulta, mi mamá está en el cielo, falleció hace 20 años, fuera hu***", finalizó la muchacha, quien estaba acompañada de otros familiares, que lamentaban que existan personas que cometan este tipo de delitos.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar que este tipo de estafa siga en aumento en el Perú y las autoridades no tomen acciones al respecto. Por otro lado, algunos usuarios hicieron un llamado para mantenerse alertas y no caer en estos engaños telefónicos, especialmente cuando responde un menor de edad.

"Ni Damián y El Toyo se atrevieron a tanto", "a mí me secuestraron al hijo que nunca tuve", "Una vez llamaron a mi mamá diciéndole que me habían detenido en la comisaría y mi mamá respondió diciéndole que me castiguen más, tenía 16 años y era muy rebelde, resulta que estaba ese día en el colegio", "ya lo tienes, dio su DNI", "tengan mucho cuidado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TiKTok.

De esta manera, la escena causó gran revuelo en redes sociales al conocerse cómo una joven peruana logró delatar el engaño de un grupo de delincuentes que pedían dinero a cambio de liberar a su supuesta madre.