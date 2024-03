Abuelito recoge a su nieta del colegio en carretilla y conmueve en redes sociales: "Deberían ser eternos"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde un abuelito se robó los corazones de todos al no dudar en trasladar a su querida nieta del colegio a casa con una carretilla, para evitar de que se canse en el camino.

Muchas personas viven enternecedoras experiencias y anécdotas al lado de sus seres queridos, especialmente de sus abuelitos, quienes le brindan su apoyo y amor incondicional, e incluso son cómplices de sus más divertidas travesuras.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varios niños salen de un centro educativo y algunos van corriendo a los brazos de sus padres, pero quien se robó la atención fue un abuelito que esperaba con una carretilla en el suelo.

El clip logró obtener miles de interacciones y alrededor de 6.8 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china. Asimismo, la conmovedora escena llevaba como fondo musical la canción 'Camino al cielo' de Vicente Fernández.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al hombre por demostrar su apoyo incondicional a la menor, dejando entrever que existe un gran nivel de confianza entre ambos. Por otro lado, algunos usuarios terminaron con lágrimas en los ojos al recordar sus propias anécdotas vividas al lado de sus abuelos y deseando tenerlos de vuelta con vida.

"La niña está viviendo el mejor momento de su vida, pero aún no lo sabe, qué bello", "no estoy llorando, tú estás llorando", "cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar", "es muy temprano para estar llorando", "me entró el Océano Pacífico al ojo", "cuando esa niña esté ya señorita, recordara ese momento como unos de los mejores de su vida y jamás lo olvidará", "esa niña no sabe que tendrá un recuerdo inolvidable para toda la vida", fueron algunos de ellos, qué gesto tan conmovedor", "ojalá sean eternos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.