Abuelita llena su piñata de cumpleaños de medicinas y usuarios reaccionan: "Me vi peleando por el omeprazol"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso viral compartido en TikTok donde una abuelita no dudó en llenar su piñata con una gran variedad de medicamentos que son muy populares y consumidos por personas de su edad, con tal de poder mejorar su salud.

Muchas personas deciden organizar sus fiestas de cumpleaños al lado de sus familiares y seres más cercanos, por lo cual no dudan en innovar con tal de que todos recuerden por siempre esa fecha tan especial de sus vidas.

Es así que, en el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas de distintas edades, entre jóvenes y adultos mayores, están sentados en medio de un local y se ven emocionados cuando llega el momento de romper la tradicional piñata de cumpleaños de una de sus amigas.

Una mujer de la tercera edad sostiene un palo e intenta romper el objeto, pero al no lograrlo la reemplaza otra mujer mayor, quien sí logra quebrar la piñata y para sorpresa de todos, esta no estaba llena de caramelos, sino una gran variedad de medicamentos populares.

A pesar de ello, los invitados no dudaron en lanzarle sobre ellos y tratar de conseguir las medicinas que tanto les faltaba en su botiquín personal.

De esta manera, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la creatividad y el ingenio de la mujer para sorprender a todos sus invitados en su onomástico.

Por otro lado, algunos usuarios bromearon con la escena asegurando que ellos hubieran peleado por obtener una medicina que les permita aliviar sus malestares de forma gratuita.

"Ya me vi peleando por el omeprazol", "las doñas intercambiando las medicinas y averiguando quién toma losartán para cambio por otro", "me vi desgreñándome por el naproxeno", "la niña viendo que es medicina y no dulces", "una verdadera fiesta de 'chicas malas'", "ja, ja, ja ¿cómo hicieron para levantar los medicamentos? yo me agacho tantito y me truena la rodilla", "pónganle unos clonaz y cuenten conmigo para aventarme como luchador desde la tercera cuerda", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.