Mujer llevó a su mamá adoptiva de 72 años a conocer el mar y su reacción conmueve: "Ojalá sean eternas"

14/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, la historia de Isabel, de 72 años de edad, ha generado gran conmoción y revuelo tras ver su insólita reacción al lograr conocer por primera vez el mar gracias a su hija adoptiva y su yerno, quienes no dudaron en poder cumplir uno de sus mayores sueños y deseos.

Muchas personas desean ver felices a sus progenitores y encontrar una forma de poder retribuirles todo el esfuerzo y sacrificio que hicieron para que a sus hijos nunca les falte nada, por ello no dudan en hacer un conmovedor regalo, ya sean flores, chocolates, joyas, relojes, u otros objetos o acciones para demostrar cuánto los quieren.

Agradecida con su madre

En el material audiovisual, de solo un minuto y 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Gisela Grassi y Franco Pisano decidieron ir a pasar unos días de descanso y relajo en Miramar, durante el feriado de Carnaval, pero consideraron que sería mejor llevar a su madre adoptiva, Isabel, para que conozca por primera vez ese lugar.

Gisela reveló que tiene 5 hermanos y fue abandonada por su madre biológica cuando ella tenía apenas cuatro años. Sin embargo, la llegada de Isabel, quien se convirtió en la pareja de su padre, llenó sus vidas de amor y cuidado, por lo cual nunca dejará de estar agradecida con ella.

"Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre", contó Gisela conmovida por la inminente reacción de su madre al ver el mar.

Recordó la promesa

La joven recordó cómo, en una conversación con su padre, al preguntarle si conocía el mar y recibir una respuesta negativa, le prometió llevarlo algún día. Sin embargo, la trágica muerte del hombre pocos días después dejó ese sueño completamente frustrado.

"Una vez estaba hablando con mi papá y le pregunté si conocía el mar, me dijo que no y le prometí que lo iba a llevar", sin embargo, esto jamás pudo concretarse porque el hombre falleció antes de que lograran hacer el viaje.

Cumplió su sueño

Con los ojos vendados, Isabel fue guiada por sus seres queridos hasta la orilla del mar, donde pudo experimentar la inmensidad y la belleza del océano por primera vez en su vida, y con gran asombro dio un grito de emoción, que conmovió a más de un internauta.

"Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble", expresó la madre de 72 años.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por cumplir el sueño de la mujer, que a pesar de no ser su madre biológica, siempre la cuidó como si fuera su propia hija y no lo pensó dos veces al darle todo su amor.

"Son unos capos, todo por una madre", "soy tan feliz viendo felices a mis padres también", "de esto se trata la vida de cumplir sueños", "nos haces reflexionar", "ese también es mi sueño, lloré por tu mamá y porque algún día yo voy a vivir lo mismo", "ojalá sean eternas y eternos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven cumplió uno de los mayores sueños de su madre adoptiva: ¡conocer el mar por primera vez!