Abuelita se quiebra al recordar cuando su nieto 'salió del clóset': "Tenía miedo que te maten"

Una abuelita se conmovió al recordar cuando su nieto, el joven influencer español Jordi Rodríguez Moreno, 'salió del clóset'. La señora confesó que, en su momento, sintió un gran temor por su seguridad, pero ahora solo le importa verlo feliz. Su emotiva respuesta, llena de amor y sinceridad, ha generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

En el video, Jordi le pregunta a su abuela: "¿Qué sentiste y opinaste cuando salí del armario?". La respuesta de la mujer fue completamente honesta. Ella confesó que, en un inicio, sintió "una pena muy grande" porque temía por la seguridad de su nieto, recordando que en su época esto era motivo de violencia.