Abuelito enternece las redes por su reacción al usar Alexa por primera vez: "La trata como una dama"

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un adulto mayor sorprendió a todos con su emotiva reacción al recibir como regalo una Alexa y tratar de aprender a utilizar esta herramienta inteligente.

Muchas personas buscan la forma de mantenerse actualizados con los más recientes avances tecnológicos, por ello, los más jóvenes de las familias tratan de que los integrantes mayores de sus familias también puedan disfrutar de estos objetos, que les permita facilitar mejor su día a día.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Ali Mara decidió compartir con todos en la plataforma china, cómo su abuelito, de 99 años, se emocionó al recibir como obsequio por Navidad, un asistente virtual conocido como Alexa.

En la escena se ve cómo el señor, la mayoría de veces, le decía 'Alixis', por lo que sus familiares le corregían una y otra vez. Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas fue que trataba a la herramienta tecnológica como si fuera una dama, en realidad, con mucho respeto.

"Esto es una maravilla para mí. Eso se llama necesidad porque no puedo leer y soy flojo cuando no está buena la vista, y esta es una forma rápida y precisa", se escucha decir al abuelito en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

"El tata está dando todo de él para poder conversar con Alexa", es la breve descripción del clip que enterneció a todos por la escena al ver al señor contento.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por ayudar a su 'tata' con una herramienta que le permita facilitarle saber distintos temas de forma rápida.

Por otro lado, algunos usuarios pidieron a los jóvenes aprender a valorar cada momento vivido al lado de sus abuelitos, quienes siempre tratan de darles su amor y apoyo incondicional, e incluso, cubren el papel de padres.

"Mi papá de 82 años tiene su Alexa, pero él le dice Alexia", "mi abuelo una vez dijo: 'Es que no me contesta nunca' y era porque le estaba diciendo Alondra", "mis respetos para ese caballero", "búsquenle un Alexis, por favor", "¿no es posible cambiarle el nombre a Alexa para que no sea tan complejo para él?", "Alexa no es humana, pero la trata como una dama... qué lindo", "la educación del señor, no le ordena a Alexa le pide por favor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.