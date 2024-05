Adulto mayor vende marcianos para sobrevivir tras la pérdida de su esposa: "Herido en el corazón"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor caso, compartido en TikTok, donde un joven conoció la historia de Don Eduardo, quien sale a las calles a vender marcianos para salir adelante y poder superar la muerte de su querida esposa, hace 12 días.

Muchas personas se juran amor eterno hasta la eternidad, por lo cual, la separación o la repentina falta de uno de ellos es una etapa dolorosa que no se logra superar tan fácilmente. Algunos optan por realizar actividades que les permita mantener su mente ocupada, pero los recuerdos los invade nuevamente.

En el material audiovisual subido en la famosa plataforma china, se ve que la historia tiene como sede las calles de Trujillo, en el distrito de Florencia de Mora. Un joven se acerca hasta un hombre que está sentado en una acera con una expresión de gran tristeza, sosteniendo con sus manos una caja con la que ofrece a la venta una variedad de marcianos.

Se descubrió que el señor se llama Eduardo y tiene 75 años de edad. El motivo de su pena es que hace solo 12 días perdió al "amor de su vida", ya que tuvo que partir pronto al cielo.

Con el dolor de su corazón, tiene que seguir encontrando la forma de salir adelante y por ello, decide salir a las calles a vender asegurando que no mantiene contacto con sus hijos.

"Ya son 12 días que perdí a mi esposa. Me hace falta. Una pareja, perderla, es muy duro. Son 53 años de casados, no es fácil", se escucha decir al adulto mayor.

El joven se ve conmovido por el caso y decide comprarle toda su mercadería y permitirle quedarse con los productos para que así pueda sacar provecho y tener un ingreso extra.

"Dios sabe por qué se lo lleva. No llores, maestrito. (...) Mañana va a estar mejor, no se preocupe. Bendiciones", comenta el tiktoker, tratando de calmar al señor, quien no puede evitar romper en llanto por la dura situación que atraviesa.