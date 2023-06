"Papi, tápate los ojos": Mujer se niega a besar a su novio en su boda del civil

14/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas sueñan con el día de su boda y que todo esté perfectamente arreglado para compartir ese momento con sus familiares y amigos más cercanos, tal como un par de jóvenes en su matrimonio civil, pero el comportamiento de la novia asombró a muchos: ¡vergüenza por besar al novio!

¿Miedo a papá?

En el material audiovisual compartido por la cuenta de @madimelendez, en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una pareja se jura amor incondicional en su boda civil y cuando el juez les dice que pueden besarse, la novia mira a su pareja con gran sorpresa.

"POV: te da pena besarlo en tu boda civil porque está tu papá y su mamá", se lee en la descripción del breve video que logró acumular 16 millones de reproducciones.

Al parecer, la joven Madi Melendez tenía "vergüenza" de demostrar afectos de amor a su pareja delante de sus padres y familiares que asistieron al evento. La chica solo atinó a comenzar a reír y a decirle a su papá que no mire el rápido beso que le daría a su esposo.

"Papi, tápate los ojos", dijo Melendez un momento antes de acercarse al rostro de su ahora esposo, porque escuchó algunas palabras de su suegra y porque su padre estaba en la sala registrando todo.

¿Divorcio?: Reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, mientras que otros criticaron la actitud de la joven novia hasta el punto de aconsejar a su pareja que lo mejor era separarse si es que ella tenía vergüenza de demostrar su amor a todos.

"Me hace eso mi novia en el que se supone que es el día más importante de mi vida, delante de mi familia, y pido los papeles de divorcio", "yo jajaja, ni siquiera dejo que me abrace de manera muy amorosa delante de mi papá", "yo cuando algún día me case", "jajaja sería yo con mi abuela porque siempre me verá como su pequeña", "es un respeto hacia su papá, que muchas no tenemos, y esta bien significa que lo aprecia y sobre todo lo respeta y eso dice mucho de ella", "yo llevo casada 13 años y mi esposo no quiere besarme enfrente de mi familia, porque dice que es una falta de respeto", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video compartido en distintos medios de comunicación, generó opiniones divididas al ver cómo una joven se niega besar a su pareja durante su boda civil y delante de su padre.