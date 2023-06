"Grones de corazón": Pareja de recién casados celebra su boda alentando a Alianza Lima

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El matrimonio es un momento importante para muchas parejas y no dudan en celebrarlo junto a sus seres más queridos y amistades. Sin embargo, esta joven pareja causó el asombro de todos sus invitados al ingresar a la ceremonia de su boda vistiendo camisetas blanquiazules y sosteniendo bengalas.

"Hinchas de corazón"

En el material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, por la cuenta de @fifiquintanillaweddingp, se ve a la recién pareja de casados entrar corriendo y cantando la popular barra del equipo de Alianza Lima, "A la victoria volveremos".

"Corazón Alianza Lima, corazón para ganar. A la victoria volveremos para verte campeonar", se escucha cantar a viva voz a la pareja, quienes van seguidos de algunos de sus invitados, quienes también lucen puestas la camiseta blanquiazul.

¡Un solo sentimiento!

Con bengalas de color blanco y azul, característicos del equipo de los 'Íntimos', los hinchas festejan su boda y hacen notar su gran admiración por uno de los equipos del fútbol nacional más destacado y que guarda una rivalidad con Universitario de Deportes, conocidos como sus 'compadres', en el deporte peruano.

Video viral en TikTok: ¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video de un minuto y 48 segundos se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que se mostraron sorprendidas por la forma efusiva en que esta pareja celebraba su boda al ritmo de la barra aliancista. Además, otros hinchas del equipo blanquiazul aprovecharon en apoyar a los jóvenes y en contar algunas de sus más divertidas anécdotas.

"Algo así, qué hermoso, lo mejor, arriba Alianza toda la vida", "qué elegancia", "algún día me casaré así", "ahora tengo unas tantas ganas de casarme, mañana le pido matrimonio sí o sí y si mi boda no es así me divorcio", "ya me dieron ganas de casarme, pero no hay la novia aliancista, felicidades familia aliancista arriba Alianza", "me encantó", "es amor de verdad, 'mano no la dejes ir", fueron algunos comentarios en apoyo a la pareja de TikTok.

Clip tiene 27.7 mil visualizaciones

Por otro lado, también aparecieron usuarios que no dudaron en bromear y señalar en forma irónica que a la pareja les gusta estar en segunda, en relación al descenso de Alianza Lima, en el 2020.

"Parece que se divorciarán", "ya le echó sal a su matrimonio", "es su segunda boda", "se casan con maldición", "gracias a dios soy de la U", señalaron otros en las redes sociales.

De esta manera, esta joven pareja de recién casados se volvieron viral en redes sociales por celebrar su boda al ritmo del himno de la barra de Alianza Lima, con gran algarabía junto a sus demás invitados.