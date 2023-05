¡Alertados están todos! Chofer sorprende a sus pasajeros con peculiar mensaje

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con un peculiar mensaje que pegó un conductor detrás de su asiento para alertar a sus pasajeros y evitar cualquier distracción mientras manejaba y los llevaba a su destino final. ¡Alertados están todos!

"Es mejor evitar las tragedias"

En el video compartido por la cuenta de Shassyra García, en la reconocida plataforma asiática de TikTok, se ve cómo la joven decide mostrar el letrero que dice: "No le grite al chofer porque se espanta, choca y nos vamos todos ALV".

"Como cuando subes a un bus en Perú", se lee en en la descripción del material audiovisual, que causó el asombro de más de un pasajero, que no dudarán en no molestar al chofer 'si desean llegar sanos y salvos a su destino'. Asimismo, se señaló que el mensaje podría ser de gran utilidad debido al incremento de accidentes automovilístico que sucede en el país.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video alcanzó 394.300 reproducciones y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor el curioso mensaje que dejó el conductor del bus para alertar a sus pasajeros que no lo molesten ni desconcentren mientras maneja.

"Necesito eso para el autobús de mi tío jajaja", "jajaja mi Perú es lo máximo", "mi país, mi país", "eso es el Anconero, me maté de risa cuando lo vi", "las cosas como son", "jaja me hizo el día", "cada vez amo más a mi país", "cosas que solo pasan en Perú", "pero tiene mucho sentido, lo estresan y se desconcentra y pueden ocasionar un accidente, tan originales", "cuando recién aprenda a manejar, pondré ese sticker", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

"Uno nunca se aburre en Perú"

Por otro lado, otros usuarios aprovecharon en bromear y señalar que el conductor podría ser un aprendiz o recién adquirió su brevete, por lo cual teme que los gritos lo desconcentre. Además, se señaló que en Perú siempre uno puede divertirse y animarse con cada una de las ocurrencias que los jóvenes comparten en las redes sociales.

"Yo vi ese mismo letrero y un pollo de plástico amarrado en una baranda y decía presione para bajar y por favor no se lo roben jaja", "en Perú no hay días aburridos siempre pasa algo y la dificultad está en difícil por cierto", "si así fuera en los carros azules que me llevan a Abancay", "Es cierto. Así me pasó una vez. Un señor le andaba gritando al chófer y por más que le decíamos que no le gritara no hacía caso y PUM", comentaron.