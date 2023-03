¡Aprovecharon los embates de la naturaleza! Niños nadan en "piscina de huaico" y dicen: "Otra cosita"

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las inundaciones en el norte y centro del país han dejado divertidos momentos a pesar de los embates de la naturaleza en diferentes lugares. El paso del ciclón Yaku provocó que hayan lluvias intensas y más de una ciudad terminó bajo el desastre. Es así, que unos niños no vieron mejor manera que utilizar una rotonda llena de agua que fue arrastrada por un huaico como piscina y se volvió rápidamente en tendencia en las redes sociales.

El video, que fue compartido por el usuario, Cristian Antonio (@cristian.trd) en TikTok, ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y cerca de 3 mil comentarios en la plataforma en pocos días.

Niños nadando en un piscina hecha de huaico

Menores utilizaron una rotonda llena de agua producto de las precipitaciones y huaicos para nadar.

Por consiguiente, en el clip se puede observar como diversos menores disfrutan de un día muy soleado en una improvisada piscina, que se formó producto de las fuertes precipitaciones generado por el paso de Yaku y el calentamiento del mar peruano durante las últimas semanas.

Asimismo, el cortometraje que esta acompañado con música electrónica, da cuenta la inocencia de los infantes, que sin saberlo, estaban en medio de lodo y tierra arrastrado por las quebradas de su ciudad.

Algunos de los internautas aprovecharon para comentar sobre el hilarante momento y mencionaron que los pequeños no se hicieron problemas y no tuvieron mejor idea que bañarse para "refrescarse" por las altas temperaturas que se vienen registrando en el país.

Otros, mencionaron que los menores podría acarrear una serie de enfermedades por meterse en aguas contaminadas y que no son salubres en un tiempo; apuntando que se viene una "pandemia de conjuntivitis", es son de broma.

"Pensé que era una piscina de verdad", "Esa piscina está cara, no me alcanza para entrar", "Estos niños cuando estén grandes tendrán historias para contar", "Piscina municipal, señores", "Otra cosita", "Me toca, yo me bañaba donde lavaban a los caballos en la Policía, que recuerdos", "No veo problemas, veo soluciones", "Agua cristalina para no perder el color", "Si unos de esos niños habré los ojos debajo del agua, se queda ciego", "Se viene la pandemia de conjuntivitis y otitis", fueron los diversos puntos de vistas de los cibernautas.

De esta manera, lo niños gozaron de un día soleado de verano con una piscina improvisada hecha con aguas de las fuertes precipitaciones y lo que arrastró un huaico en su localidad.