Mexicana admite que el ceviche peruano es mejor que el de su país: "No es vergüenza perder ante el mejor"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven mexicana quedó rendida ante el sabor del ceviche peruano, llegando a confesar que es el mejor que ha probado, incluido el que preparan en su propio país.

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades, pero en especial descubrir nuestras más destacadas tradiciones, cultura, pero en especial la gastronomía que ha alcanzado gran popularidad a nivel internacional y se llevó la admiración de grandes chefs.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Eva María Beristain comparte con todos sus seguidores sus primeras impresiones tras probar la leche de tigre y nuestro plato bandera, el ceviche.

Según la escena, la influencer mexicana llegó hasta las instalaciones del restaurante de Luisito Comunica y degustó de distintos potajes peruanos, pero quedó asombrada con el buen sabor del plato marino.

"Ni modo, no es vergüenza perder ante el mejor, ¿no? Ya me quité el sombrero, nunca lo había hecho, eso me duele mucho porque México es una de las gastronomías más importantes del mundo. De hecho es considerada patrimonio cultural de la humanidad, pero si hacemos un paréntesis en el ceviche, creo que nos han arrebatado el puesto", expresó con un rostro de asombro y respeto por nuestra gastronomía.