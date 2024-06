Argentina jugaría con suplentes ante Perú e hinchas reaccionan: "¿Nos podrían apoyar jugando sin arquero?"

27/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Perú se encuentra a un pie de ser eliminados de la Copa América 2024, por lo cual, los hinchas no dudaron en tomar con buen humor el reciente anuncio del DT de Argentina, Lionel Scaloni, de jugar ante la 'Blanquirroja' con suplentes.

¿Drástica decisión?

El entrenador de la 'Albiceleste' anunció que para esta tercera fase del torneo internacional que se enfrentará a Perú daría minutos a aquellos futbolistas que no han tenido actividad hasta la fecha como en los partidos contra las selecciones de Chile y Canadá.

"El próximo partido jugarán los chicos que no estuvieron en estos dos encuentros. Necesito verlos, lo merecen. (...) Es posible (que tengan actividad), pero tenemos a más de diez en el banco y tengo que hacer cuentas. Lo lógico es que tengan minutos, porque son chicos que están aportando un montón", declaró.

¿Nos devuelve la fe?

Esta decisión habría generado que los hinchas peruanos tengan la esperanza de poder vencer a Argentina y lograr clasificar, tal como lo afirma un joven tiktoker en la famosa plataforma china.

Según el video de solo 47 segundos de duración, el joven identificado como Joss dio a conocer a sus seguidores que estaba alegre porque el país gaucho estaría demostrando "que somos hermanos" y nos apoyan al colocar suplentes.

"Es felicidad. Yo lo sabía somos hermanos con Argentina, pero los suplentes son otro level. (...) La fe está siempre. Gracias hermanos argentinos, no los defraudaremos", dijo en el clip, generando cientos de interacciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena hasta el punto de asegurar que "el favor" que nos estarían haciendo la selección argentina no sería "defraudada" e incluso pidieron que también puedan retirar a su "arquero oficial".

"Si no fuera mucha molestia 🇦🇷 .... también nos podrían apoyar jugando también sin arquero", "nos ofende, pero gracias", "nos ofende, pero Perú y Argentina hermanos por 100pre", "si jugamos sin Lapadula ganamos", "nos están ayudando o no están tratando de decir que somos fáciles", "si Perú no le gana a suplentes, entonces Perú no debe de tener selección de futbol", "déjense ganar Argentina", "que jueguen los aguateros", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo los hinchas peruanos no dudaron en pedir a Argentina que jueguen con futbolistas suplentes y "si era posible sin arquero" ante la 'Blanquirroja' para clasificar a la siguiente fase de la Copa América.