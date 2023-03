Así se verá Clara Chía cuando tenga la edad de Shakira, según Inteligencia Artificial

12/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Luego de que la cantante Shakira realizara diversas canciones dedicadas a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, al enterarse que inició una nueva relación con Clara Chía, se difundieron imágenes de Inteligencia Artificial (IA) de la nueva enamorada del exfutbolista, en donde se observa cómo se verá cuando tenga la edad de la cantante colombiana.

Cabe señalar que, la Inteligencia Artificial ha ayudado a conocer el aspecto físico que tendrán diversos artistas cuando cumplan una determinada edad. Es así como, los internautas han logrado saber cómo será la nueva pareja del exfutbolista del Barcelona cuando cumpla 46 años, la edad de Shakira. Estas imágenes fueron difundidas en las redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.

Asimismo, las fotografías de Clara Chía que se obtuvieron con Inteligencia Artificial generaron diversos comentarios de internautas. Algunos se sorprendieron por el aspecto físico de la nueva pareja de Piqué, mientras que otros no dudaron en considerar que la IA "fallo y mucho".

"Me parece falso. Chía se ve vieja actualmente y con la edad de Shakira pues como que se vera tipo la Reina Isabel en sus últimos días", "Esa inteligencia artificial fallo y mucho", "Hay que admitirlo es hermosa y joven, eso no se niega", "jajaja se equivocaron de personaje, esa no es clara", "Pues será una mujer hermosa como lo es Shakira", fueron algunos de los comentarios.

Es preciso indicar que, los cibernautas continúan buscando diversas noticias sobre la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, además sobre la nueva relación que sostiene con Clara Chía, incluso comparten por las diferentes redes sociales, rumores e imágenes sobre las personas mencionadas.

Las últimas imágenes que se han difundido por redes son de cómo se vería Clara Chía en el futuro. Como se recuerda, la actual pareja de Piqué tiene 23 años, la mitad de la edad de la interprete de 'Antología', 'Monotonía', 'Te Felicito' y otros éxitos musicales.

Imágenes de Clara Chía obtenidas con Inteligencia Artificial

Las imágenes de Clara Chía se obtuvieron debido a un análisis de las imágenes faciales y diversas técnicas que utiliza la IA. En estas se observa varios cambios en el rostro de Chía.

¿Cuáles son las apps para hacer IA en fotos?

Cabe señalar que, las aplicaciones que existen para obtener diversas fotografías con Inteligencia Artificial son FaceApp y Lensa AI. Estas ayudan a transformar las imágenes en unas nuevas, que revelan cuál sería el rostro de los usuarios al envejecer, además cuentan con otras opciones.