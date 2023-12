¡Asombroso! Hombre gastó todo su dinero en el regalo de su hija y sorprendió con manera de llevarlo a su casa

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos mostrando las compras que se hicieron por Navidad siguen invadiendo TikTok. Esta vez, un hombre se hizo viral al gastar todo su dinero en el regalo de su hija, pero que al momento de llevarlo a su casa se las ingenió cómo lo haría.

"Visionario"

El clip viral titulado: "Como cuando a tus clientes no les alcanza para el taxi" le pertenece a la cuenta @analycastro2101 y nos muestra la particular forma que tuvo un señor para trasladar un enorme juguete que adquirió para su menor hija, en medio del contexto navideño.

El pasado 24 de diciembre muchas anécdotas de compras de obsequios a último minuto inundaron la plataforma china; sin embargo, hubo uno en particular que llamó poderosamente la atención de los cibernautas.

Y es que, un padre de familia hace de todo por ver felices a sus hijos, y más en estas fechas, por ello algunos por las múltiples ocupaciones que tienen o por condiciones económicas optan por adquirir un presente para sus pequeñines a horas del esperado intercambio de regalos familiar.

En ese sentido, el caso de un hombre que fue a una tienda comercial a comprar, lo que parece ser, la casa de Barbie, le sucedió algo particular: tuvo que gastar toda su plata en el juguete.

No obstante, esto no le impidió poder llevarlo a su casa y para ello utilizó una peculiar forma: a bicicleta.

Cabe precisar que, el señor recibió la ayuda de los vendedores de la tienda para sujetar bien el presente a su cuerpo, para ello lo hicieron con cinta de embalaje y muchas vueltas para asegurar que no se desprenda tramos más allá.

La actitud tranquila, esperanzadora y resolutiva del hombre se hizo tendencia en la plataforma asiática logrando 41.3 mil reproducciones en tan solo dos días de llevar difundido este corto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este material audiovisual de un minuto y 31 segundos de duración se hizo viral rápidamente alcanzando, hasta el momento 834 me encantas, 66 comentarios y 39 guardados.

Algunos cibernautas se sintieron identificados con el caso del señor que de alguna manera quiso ver un rostro de alegría de su hija así le faltase el dinero para retornar a casa: "Me hizo recordar a mi hermano que fue a comprar una bici para su hijo y no le quedó ni para el taxi...", "los hijos no saben todo lo que hace un papito por alegrar a sus niños", "él es súper papá", "lo importante es que hará feliz a una pequeña personita que lo espera en casa".

De esta manera, el amor de un padre a su hija se hizo tendencia en redes tras no importarle haber gastado todo su dinero en el regalo, sin siquiera quedarle plata para el taxi de regreso a casa.