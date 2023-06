"Barbie combi" circula en Lima y remece las redes sociales, ¿Te animarías a subir?

Definitivamente en Perú nadie se abure. Las redes sociales han sido remecidas por un video que se ha viralizado en TikTok, pues muestra una "Barbie combi" que recorre las calles de Lima; ante esto, varios internautas expresaron su deseo de subir a la unidad de transporte público.

El video que fue publicado por el usuario @aaron_idkk, lleva como título "POV: subes a la Barbie combi", y muestra como un joven internauta fue sorprendido por el diseño interior de la unidad de transporte público, pues todo parecía estar asociado a la famosa muñeca de Mattel.

Según se muestra en el material audiovisual, el auto parece ser mas un microbús y los asientos ha sido pintados de rosa pastel; pero no fue todo, ya que el techo también está teñido del mismo color, mezclado con rayas blancas; incluso el asiento del chofer lleva el pintoresco color.

En una parte del video, que ya se volvió viral, se puede ver un letrero que dice "Jirón de la unión", las malvinas"; por lo que se sabe que cubre una ruta de Lima.

En esa misma línea, una internauta reveló que se trata de "la ruta C", que sale de Cerro Candela y pasa por Naranjal, Las palmeras, Izaguirre, para luego salir a la Panamericana Norte.

El video se ha viralizado en redes sociales, pues ya cuenta con más de mil comentarios, casi 68 mil "me gusta" y 200 mil visualizaciones.

En ese sentido, varios de los comentarios son de usuarios que ya han tenido la oportunidad de subir a la famosa unidad de transporte y otros expresan su deseo de hacerlo lo antes posible.

"Un día iba tranqui en la combi de Barbie, se le cayó la ventana y me asusté", "Quiero subir a ese bus, no importa dónde me lleve", "¿Huele a fresita?, "Subí a esa combi ayer, estaba en Perú y de la nada entraba al mundo Barbie", "Esa sería yo como conductora de combi", "¿Alguien para ir en grupo?, por si nos perdemos, nos perdemos en grupo y no sola", se lee en los comentarios del TikTok.