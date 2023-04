"Casi ve a Diosito": Joven sale 'volando' de su asiento en el micro

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos muestran diversas escenas de entretenimiento, juegos, retos virales y algunas curiosidades del Perú. Entre ellos, algunos jóvenes muestran los momentos más sorprendentes que se viven en el transporte peruano.

"Casi llega hasta el cielo por la velocidad del bus"

Es así como el video publicado por la cuenta de @j.davidgm1, en la plataforma china de TikTok, generó el asombro de más de uno de unos de sus seguidores al ver cómo un joven sale 'volando' de su asiento debido a que el bus donde viajaba pasó un rompemuelle sin calcular la velocidad.

Todos los pasajeros iban tranquilos en el bus sin saber que el conductor frenaría bruscamente el vehículo y uno de ellos, quien se encontraba sentado en los últimos lugares, saldría disparado hasta caer al suelo, escena que luego generó risas entre los que presenciaron en vivo el peculiar momento.

"Por esta razón los micros deberían tener cinturón"

Algunas personas no dudaron en expresar que se sintieron identificadas con la escena y que viajar en el transporte público peruano es una forma de vivir 'la adrenalina', ya que algunos vehículos viajan a toda velocidad llevándolos a mantenerse sujetos a sus asientos para no caerse o estar con miedo por si se da algún accidente.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y viral en distintos medios de comunicación y redes sociales, generando cientos de comentarios y reacciones de los seguidores de la cuenta en la plataforma china.

"Lo que ocasiona el rompemuelle", "nunca más me volveré sentar atrás", "una vez, me pasó con el ceviche en mano", "se le reinició el Windows", "parece cuando subes al tagadá", "como cuando bajas de SJL", "yo todos los días en el bus", "nosotros en la Roma amor", "presiento que algún día me va a pasar", "tu Rosi en el chino", "esas épocas de combi en la línea 22 para ir al IPCNA", "justicia para el señor que se quedó dormido", "todos pasamos por eso, y más cuando hay correteo, aplica 100000 en huecos", "la vez que íbamos cuatro en el micro de la parte de atrás y por andar con la boca abierta nos dimos un cabezazo al techo que nos mascamos la lengua", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

Asimismo, otras personas pidieron a sus autoridades que apliquen medidas en el transporte nacional para evitar que continúen las imprudencias por parte de los conductores cuando viajan a gran velocidad.