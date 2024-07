'Chifa Boluarte': Las mejores reacciones tras el polémico comentario de la presidenta sobre el popular plato

06/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La presidenta de la República Dina Boluarte sigue en el ojo de la tormenta. Esto a raíz de una entrevista para un medio chino, en donde resaltó un tema muy importante, al menos, para ella: su gusto particular por el chifa. No es broma, la mandataria se refirió acerca de que, en el Perú no hay lugar donde no haya un chifa, que a todos los peruanos les gusta y que su platillo favorito es el "pollo enrollado con kam lu wantan"

Pero eso no es todo. La extitular del Midis se refirió a lo que ella considera una situación "graciosa"

"Si vamos a comer chifa, tiene que ser acompañada de nuestra Inka Kola. Chifa e Inka Kola es almuerzo agradable y asegurado que nadie se va a quejar", enfatizó Boluarte.

Llueven comentarios tras declaraciones de Dina Boluarte

Lejos de mostrar simpatía sobre los comentarios de la presidenta peruana, personalidades y usuarios en redes no tardaron en opinar sobre tan hilarante episodio en la gestión de Boluarte. En el programa Informamos y Opinamos, la periodista Karina Novoa mencionó que la presidenta fue a China a dar vergüenza, y que no puede ser posible que un presidente no se prepare correctamente para una visita de estado.

"¡Qué vergüenza! ¿Para eso se fue con tanta gente?, enfatizó.

La conductora de Exitosa, Karina Novoa, criticó a la presidenta Dina Boluarte por sus declaraciones durante una entrevista en Chinca, donde confesó su amor por el chifa.



Por otro lado, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció mediante su cuenta en X respecto al tema.

La grandeza de China reducida a un chifa, dejando de lado su milenaria cultura, su revolución proletaria, su nivel científico, su gran desarrollo social, su política exterior pacifista, etc., tantas cosas que hablar de China. En fin, Dios le da barba al que no tiene quijada. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 6, 2024

En su post, el prófugo de la justicia, conocido por su admiración a países comunistas, resaltó la falta de criterio de Boluarte para opinar sobre China, diciendo de forma irónica que "Dios le da barba al que no tiene quijada". Cabe recordar que, él junto a Boluarte conformaron la plancha presidencial, de la cual salió electo Pedro Castillo.

Usuarios en redes se burlan de presidenta

No faltaron las divertidas reacciones en redes sociales, quienes haciendo uso de plataformas como Tik Tok, utilizaron la voz de la presidenta para grabar divertidos videos

Además, los memes y comentarios en relación al platillo favorito de Dina fueron parte de las reacciones en diversas plataformas.

Usuarios en redes hicieron divertidos comentarios "Mi presi la tiene clara", indicó

A pesar de que ha transcurrido un día desde que se conocieron las declaraciones de Dina Boluarte, todo parece indicar que el tema del Chifa la perseguirá por mucho más tiempo. De este modo, los internautas y el público en general tendrían más contenido para entretenerse con las opiniones de la gobernante peruana.