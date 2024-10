Chofer de micro cobra a pasajeros por colocar la música a elección: "Mentalidad millonaria"

Una vez más TikTok, nos sorprende con una insólita escena donde el conductor de transporte público no dudó en alternar un negocio en la unidad, al cobrar a aquellos pasajeros que deseen colocar su música preferida en el trayecto del viaje.

Muchos hacen uso de los micros para poder trasladarse a sus respectivos centros laborales, educativos o acudir a un centro de entretenimiento, pero debido al tráfico, varios pierden la paciencia y optan por escuchar sus canciones preferidas para encontrar un momento de distracción. Es por ello, que el chofer no desaprovechó la oportunidad de hacer un negocio aparte.

A través de la famosa plataforma china, se puede ver el preciso momento en que un joven viaja en un micro, pero un peculiar aviso en la parte delantera de la unidad le llama mucho la atención, especialmente al percatarse de que hace efecto en el resto de pasajeros.

En el clip se ve cómo un cliente (pasajero) pone la canción en el celular del chofer y luego suena el tema musical elegido mientras recorrer el tercer anillo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros aplaudieron la mentalidad del chofer por "hacer negocio" con "una idea millonaria".

"Eso es inteligencia señores... inteligencia y mentalidad millonaria", "qué línea es para subir todos los días a mi me gusta cuando en el micro hay música", "los choferes ya no lloran, facturan", "más micros así , por favor", "yo le pago el doble para que no ponga reguetón", "el que no hace plata es porque no quiere", expresaron algunos internautas en TikTok.