Combi recorre las calles con peculiar decoración por Navidad: "Se siente su espíritu navideño"

20/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde un hombre decidió sorprender a todos con su gran espíritu navideño al decorar con muchas luces e incluso poner un reno sobre el techo de su combi, en México.

Muchas personas esperan ansiosos la llegada de Navidad para compartir en familia y en compañía de sus amigos. Algunos forman parte de intercambios de regalos y almuerzos, especialmente, en la decoración de sus hogares con adornos y luces en sus árboles, mientras que otros van buscando la receta perfecta para la cena de Nochebuena.

Combi navideña en México

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Abril queda sorprendida al caminar por las calles del municipio de Naucalpan, y percatarse que pasa una combi blanca que está muy bien decorada con cientos de luces LED, algunas guirnaldas y figuras de renos, así como del famoso hombre de rojo, Papá Noel.

No solo Abril quedó boquiabierta, sino los demás transeúntes que no dudaron esbozar algunas sonrisas en sus rostros y comenzar a reír por la peculiar escena, que les demostró que no hay impedimento para dar a conocer su amor por Navidad.

"FelezNeveded", se lee en la breve descripción del clip compartido por la cuenta de @abriljacome, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que el chofer les superó con su decoración.

Tendencia en TikTok

"Está más decorada que mi casa", "tuvimos el privilegio de verlo", "ya me subí dos veces a esa combi", "el otro día lo vi a las 6 de la mañana, pensé que era una alucinación", "qué lindo, imagen al chofer emocionado por adornar su combi", "ya me subí a esa combi, lo que me dio más risa es que al chofer le dijeron que faltaba ser Santa", "el verdadero espíritu navideño", "ojalá en mi calle lo decoren así", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo el conductor de una combi sorprendió a todos al decorar su vehículo con varias luces y figuras representativas de Navidad.