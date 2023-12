Mujer realiza baile sensual en fiesta por Navidad y todo se sale fuera de control: "No la vuelvan a invitar"

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven perdió el control cuando intentaba realizar movimientos sensuales durante una fiesta realizada previo a Navidad, dejando atónitos a más de un internauta.

Muchas personas organizan distintas celebraciones y actividades para festejar al lado de sus amigos y familiares las fiestas navideñas, por lo cual esperan que todo salga perfecto y que cada invitado se lleve un recuerdo que no podrán olvidar.

Mujer pierde el control

En el material audiovisual, de solo 56 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven, con unas copas de más, empieza a emocionarse cada vez más y decide bailar al ritmo de la pegajosa música e incluso se lanza hacia un tubo y da vueltas sobre él hasta intentar llegar hasta el techo.

Sin embargo, un mal movimiento hace que pierda el control y termina cayendo al piso, luego camina sobre varias mesas y termina rompiendo una de ellas. A pesar de este suceso, se puso de pie sobre la mesa y siguió su trayecto para continuar haciendo splits y seguir ganando la atención de un público que le aplaudía fervientemente para continuar con el espectáculo tras escalar otro tubo.

"Neta, ¡no te vuelvo a invitar a una posada!! ¿Por qué? ¿Qué hice?", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en resaltar que no deberían "emborracharse si no saben controlarse", ya que pueden terminar pasando vergüenza.

"No la vuelvan a invitar", "agarren a la loca, ja, ja, ja", "tantos golpes y no dejaba de bailar y dar vueltas, hasta en el árbol", "mis tíos preguntaban de dónde la saqué", "ya quiero ver a su médico de que se haya dislocado una pierna", "que deje el trago", "que aprenda a controlarse, qué palta", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter), al ver cómo una mujer hace atrevido baile en posada navideña, se cuelga del techo y acaba atorada en una mesa.