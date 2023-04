"¡Con toda la actitud!": Jóvenes bailan 'My name is Chicky' por llegar tarde a clases

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Actualmente, los profesores tratan de mantenerse al día sobre la tecnología y las últimas tendencias que se encuentran en redes sociales para tratar de animar sus clases y captar más la atención de sus alumnos. Por ello, un video publicado por la cuenta de @brayita_76, en la plataforma de TikTok, generó revuelo entre sus seguidores por el peculiar castigo que impuso un maestro hacia sus estudiantes.

Sacaron a relucir sus mejores pasos de baile

Según el material audiovisual, Brayan, junto a su amigo Jonathan y otra compañera llegaron tarde a sus clases y cuando creían que podían pasar por desapercibidos al aula, apareció su profesor.

Su maestro tuvo la peculiar idea de castigarlos frente a toda la clase con un baile que se volvió viral en redes sociales: 'My name is Chicky' del grupo D Billions. Sacó su celular y dio en reproducir la música para que sus alumnos inicien a recrear los pasos típicos de la canción.

Una vez cumplido el reto del baile, los alumnos lograron ingresar a su aula y continuar con la clase que tenía programada para ese día. En otro video, los jóvenes señalaron que no volverían a llegar tarde y tomaron con buena actitud la decisión de su profesor, quien trataba de amenizar sus clases.

¿Cuáles son los comentarios sobre el video viral en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y fue visto más de 600.000 veces y cuenta con más de 14.000 'me gusta'. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena protagonizada por el profesor con sus alumnos y señalar que todos mostraron una buena actitud frente a clases.

"Yo tenía un profesor así", "cuenta la leyenda que la chica sigue esperando su entrada al salón", "muy bien, para que se levanten más temprano", "en mi universidad, a los que estaban atrasados en los temas de las clases los hacían cantar", "yo llegaba tarde y hacía planchas y sentadillas", "yo llegaría tarde", "qué buena onda el profesor", "eso es actitud", "yo tenía un profesor que no te dejaba entrar si llegabas tarde", "qué buena", "lástima que no se puede descargar para decir a los alumnos que eso les haré jajja", "esos son los buenos maestros que hacen amenas sus clases", "en mis tiempos los castigos no eran así", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.